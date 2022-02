Il cardinale Hollerich | ' È tempo che la Chiesa riconsideri la dottrina sull' omosessualità'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) IlJean Claude Hollerith, presidente della Commissione delle Conferenze episcopi dell'Unione europea nonché relatore generale del Sinodo dei Vescovi, in una intervista alla Kna in cui ha ...

IlJean Claude Hollerith, presidente della Commissione delle Conferenze episcopi dell'Unione ... ha detto. 'Penso che sia ora di fare una revisione fondamentale della dottrina'. E ...di Gian Guido Vecchi L'arcivescovo di Monaco dopo le aperture del: in vista del Sinodo, i progressisti non pensano all'abolizione ma a una "doppia disciplina" come nelle Chiese orientali, con un clero celibatario e uno sposato CITTÀ DEL VATICANO -...Il cardinale Jean Claude Hollerith ... “Credo che il fondamento sociologico-scientifico di questo insegnamento non sia più vero”, ha detto Hollerich. “Penso che sia ora di fare una revisione ...Città del Vaticano – La Chiesa dovrebbe cambiare la valutazione dell'omosessualità. Il cardinale Jean Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea ...