Il Barcellona pensa a Brozovic: l'Inter resta ottimista sul rinnovo. Le ultime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Xavi sul croato per il suo centrocampo, ma il club nerazzurro sa di aver fatto una proposta convincente. Leggi su 90min (Di giovedì 3 febbraio 2022) Xavi sul croato per il suo centrocampo, ma il club nerazzurro sa di aver fatto una proposta convincente.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona pensa Brozovic, Inter ottimista sul rinnovo, ma il Barcellona è in forte pressing Xavi vuole Brozovic nel suo centrocampo e il Barcellona spera di poterlo accontentare. Brozovic ci pensa, l'Inter, in cuor suo, spera e crede che alla fine il nerazzurro sia la sua scelta finale.

