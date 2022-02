“Il bambino sta costruendo una casa là dentro”: il pancione di questa donna incinta sconvolge il web (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una mamma incinta è diventata virale dopo aver postato un video su TikTok del suo enorme pancione. Renea W. è già mamma di quattro bambini e il quinto sta per arrivare; ha deciso di ricordare la sua quinta gravidanza postando periodicamente dei video, ma l’ultimo ha davvero scatenato l’internet, guadagnandosi più di cinque milioni di visualizzazioni. La donna è alla 37esima settimana di gravidanza, ha recentemente annunciato che, anche se non vede l’ora di vedere il suo bambino, le mancherà sicuramente il pancione. Quest’ultimo è veramente enorme, ma la mamma ha assicurato che “Si, è solo uno. Sono sicura”, dato che alcuni pensavano si trattasse di gemelli. LEGGI ANCHE => Attenzione a come si usano le emoji: alcune hanno un significato nascosto (e volgare) Nonostante i commenti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una mammaè diventata virale dopo aver postato un video su TikTok del suo enorme. Renea W. è già mamma di quattro bambini e il quinto sta per arrivare; ha deciso di ricordare la sua quinta gravidanza postando periodicamente dei video, ma l’ultimo ha davvero scatenato l’internet, guadagnandosi più di cinque milioni di visualizzazioni. Laè alla 37esima settimana di gravidanza, ha recentemente annunciato che, anche se non vede l’ora di vedere il suo, le mancherà sicuramente il. Quest’ultimo è veramente enorme, ma la mamma ha assicurato che “Si, è solo uno. Sono sicura”, dato che alcuni pensavano si trattasse di gemelli. LEGGI ANCHE => Attenzione a come si usano le emoji: alcune hanno un significato nascosto (e volgare) Nonostante i commenti ...

Advertising

Miry98angel : RT @Heartless_103: 'Un bambino ripete quello che sente dai parenti, tutto sta nell'educazione' Non c’è cosa più vera, l’importanza di quest… - beehaw_ : RT @Heartless_103: 'Un bambino ripete quello che sente dai parenti, tutto sta nell'educazione' Non c’è cosa più vera, l’importanza di quest… - itspollon : RT @Heartless_103: 'Un bambino ripete quello che sente dai parenti, tutto sta nell'educazione' Non c’è cosa più vera, l’importanza di quest… - marixdmt00 : RT @Epnoveotto: 'Un bambino ripete quello che sente, tutto sta nell'educazione' L'educazione può cambiare il mondo, futuri genitori educat… - _Valealizzi_ : RT @Heartless_103: 'Un bambino ripete quello che sente dai parenti, tutto sta nell'educazione' Non c’è cosa più vera, l’importanza di quest… -