I Maneskin, il vero motivo di quel gesto a Sanremo: fuori la verità. Parla il capo del gruppo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il frontman dei Maneskin ha spiazzato tutto il pubblico dell’Ariston con quel gesto. Damiano David, ha voluto fare finalmente chiarezza e spazzare via i rumors. Il gruppo capitolino è stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il frontman deiha spiazzato tutto il pubblico dell’Ariston con. Damiano David, ha voluto fare finalmente chiarezza e spazzare via i rumors. Ilcapitolino è stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

OpsWaitMe : @maneskin_esp @eurochanelista @ElEurovisivo Sì è vero, perché per anni non abbiamo partecipato quindi nessuno sapev… - paglialunga00 : RT @GaspareCaj: Volete immaginare qualcosa che destabilizza e creerebbe vero scandalo in televisione oggi? Non quello che si auto-battezza… - GaspareCaj : Volete immaginare qualcosa che destabilizza e creerebbe vero scandalo in televisione oggi? Non quello che si auto-… - LucillaMasini : RT @ilvocio: Sanremo ha ospitato ragazzi fighissimi come i Måneskin e Berrettini, ma il vero orgasmo l'abbiamo avuto quando Fiorello ha per… - ilvocio : Sanremo ha ospitato ragazzi fighissimi come i Måneskin e Berrettini, ma il vero orgasmo l'abbiamo avuto quando Fior… -