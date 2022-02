I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 112.691 casi positivi da coronavirus e 414 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.781 (293 in meno di ieri), di cui 1.457 nei reparti di terapia intensiva (67 Leggi su ilpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 112.691 casi positivi dae 414 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.781 (293 in meno di ieri), di cui 1.457 nei reparti di terapia intensiva (67

Advertising

AParentiEU : Pubblicati i risultati del sondaggio #eurobarometro sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. Per gli intervistati… - alex_orlowski : Domani con @rafbarberio mostreremo in diretta live , l'analisi che dimostra che non c'è stato nessun attacco di Bot… - manlius84 : Dati monitoraggio @MIsocialTW a 7-12gg da riapertura, aggiornati al 28 Gennaio. Sul campione rilevato (6.16M, 83.… - liberomondo2016 : RT @ChanceGardiner: Prof. Tasuku Honjo, Nobel 2018, immunologo: I dati dicono che l'lVERMECTlN è efficace sul COVlD, anche come profilass… - Serena27711917 : RT @ChanceGardiner: Prof. Tasuku Honjo, Nobel 2018, immunologo: I dati dicono che l'lVERMECTlN è efficace sul COVlD, anche come profilass… -