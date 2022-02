I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei contagi è stato rapido, e per la prima volta da fine novembre sono diminuiti anche i decessi Leggi su ilpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei contagi è stato rapido, e per la prima volta da fine novembre sono diminuiti anche i decessi

Advertising

CarloStagnaro : Come proteggere i consumatori dal caro #energia? Accelerando la #liberalizzazione, direte voi dati @istat_it alla m… - ladyonorato : In particolare, è velleitario affermare che l’utente potrà avere il “pieno controllo” dei propri dati personali, pe… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati sulla mortalità. Tra gennaio e novembre ci sono stati 53,6 mila decessi in più della media del 2015-19.… - mafberla : RT @AnnalisaNocera1: delle certificazioni; – le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certifica… - mafberla : RT @AnnalisaNocera1: loro a rispettarle. Svegliatevi. Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve: – esse… -