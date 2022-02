I dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La72esima edizione deldiè stata vista da 11.320.000 spettatori con il 55,8 per cento di share. La prima parte è stata vista da 13.572.000 spettatori con il 55.27 per cento di share, mentre la

Gli altri, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri mercoledì 2 febbraio 2022 , mostrano su: Rai1 72esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo : ...La testimonianza è data dal suo commento Instagram, sotto un post di Fanpage incentrato sui: "????? ALTRI TEMPI???? FORSE PERCHE' SULLE ALTRE RETI ANCORA ANDAVA IN ONDA DI TUTTO?!?! " ...In particolare, i dati dicono che la prima parte (fino alle 23.33) è stata seguita da 13.572.000 spettatori (55,3% di share), mentre nella seconda (fino alle 00.50) ci sono stati 7.307.000 di ...Ascolti tv ieri sera, 2 febbraio 2022: i dati auditel del Festival di Sanremo e degli altri programmi in onda Com’è andata in ascolti la serata di ieri, mercoledì 2 febbraio? Su Rai1 è andata in onda ...