Hockey ghiaccio, Pechino 2022: torneo femminile, Stati Uniti ok con la Finlandia, ma si fa male Brendt (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vittoria per 5-2 degli Stati Uniti sulla Finlandia nel match del girone A relativo al torneo femminile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La formazione americana, però, non sorride in maniera completa, come vedremo tra poco, nonostante a livello di gioco le cose siano risultate essere più che buone. Nei primi minuti, infatti, si verifica un brutto scontro che vede coinvolta Hannah Brendt, le cui urla si sentono forse anche a parecchi chilometri di distanza dal Wukesong Sports Centre. Devono intervenire i soccorsi per portarla via, ma la sensazione è di un serio infortunio a un ginocchio. A 9'23" dalla fine del primo tempo, arriva il vantaggio americano, con Kessel che si avvicina da ...

