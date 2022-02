Hockey ghiaccio | Olimpiadi 2022 | i risultati del torneo femminile Vittorie di Canada e Repubblica Ceca

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Primo giorno di incontri deldisualleInvernali di Pechino. Si sono tenuti i primi due match del turno preliminare del Gruppo A e B. Nel primo raggruppamento citato, al National Indoor Stadium, larghissima vittoria delcontro la Svizzera. Un perentorio 12-1 per la selezione nordamericana, dominante in tutti e tre i periodi, concedendo la realizzazione della bandiera alle elvetiche nell’ultima frazione di gioco. Più equilibrio, invece, nell’incontro del Wukesong Sports Centre dove si sono affrontatee Cina. Le padrone di casa sono state sconfitte 3-1, pagando a caro prezzo i riscontri in passivo del primo e terzo periodo e non riuscendo quindi a rimediare per ...