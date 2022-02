Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Asiago piega Cortina, vince Gherdeina mentre cadono Fassa, Merano e Renon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giovedì di grande importanza per quanto riguarda la Alps Hockey League 2021-2022. Tutte le squadre erano impegnate sul ghiaccio per match che mettevano in palio punti pesanti. Nel Master Round, per esempio, Asiago centra un importante successo nel derby contro Cortina mentre Renon cade in casa di Jesenice e Fassa viene beffata da Lustenau. Passando al Girone B di qualificazione, Merano viene sconfitto in casa del Feldkirch, mentre Gherdeina incamera una netta vittoria contro Eisbaren. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella serata di AHL. I MATCH DEL MASTER ROUND HDD SIJ Acroni Jesenice-Rittner Buam 3-2: alla Dvorana Podmežakla vantaggio dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Giovedì di grande importanza per quanto riguarda la2021-. Tutte le squadre erano impegnate sulper match che mettevano in palio punti pesanti. Nel Master Round, per esempio,centra un importante successo nel derby controcade in casa di Jesenice eviene beffata da Lustenau. Passando al Girone B di qualificazione,viene sconfitto in casa del Feldkirch,incamera una netta vittoria contro Eisbaren. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella serata di AHL. I MATCH DEL MASTER ROUND HDD SIJ Acroni Jesenice-Rittner Buam 3-2: alla Dvorana Podmežakla vantaggio dei ...

