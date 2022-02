Highlights Olimpia Milano-Fenerbahce 60-71 | basket Eurolega 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilcon glidi AX Armani ExchangeBeko istanbul, valida come 25esima giornata didi. I padroni di casa partono bene ma subiscono la rimonta degli ospiti, che trovano un vantaggio molto importante che tocca il +16. Nel secondo tempo, l’recupera fino a ritrovare la parità, ma è a quel punto che la formazione di coach Messina perde nuovamente brillantezza, e incappa alla sconfitta che pone fine alla striscia di cinque vittorie consecutive: 60-71 il risultato finale. Di seguito e in alto, i momenti salienti dell’incontro. CRONACA e TABELLINO RISSA NEL FINALE: ILRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA SportFace.

Advertising

zazoomblog : Highlights Stella Rossa-Olimpia Milano 57-63: Eurolega 2021-2022 basket (VIDEO) - #Highlights #Stella #Rossa-Olimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Olimpia

Sky Sport

Altra impresa in trasferta della squadra di Messina in una partita durissima e ad alta tensione. E' la terza vittoria di fila tenendo l'avversaria sotto i 60 punti, è la sesta in trasferta ed è anche ...Il video con glidi Stella Rossa Belgrado - A - X Armani Exchange Milano 57 - 63 , sfida valida per la ... L'mantiene la testa avanti per tutto l'arco della sfida ed è impeccabile nel ...L'Olimpia Milano ospita i turchi del Fenerbahce Istanbul al Forum d'Assago alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20.00. La squadra allenata da Ettore ...L'AX Armani Exchange Milano ha allungato la sua serie di vittorie consecutive a cinque partite, sopravvivendo a una veemente battaglia difensiva nella aleksandar Nikolic Hall ...