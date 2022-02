Highlights Italia-Svizzera 8-7, terza sessione doppio misto curling Pechino 2022 (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) I VIDEO con gli Highlights della sfida tra Italia e Svizzera valida per la terza sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Match equilibratissimo e terminato 7-7 dopo l’ottavo end. A decidere le sorti dell’incontro è stato un tiro perfetto di Stefania Constantini nell’extra end. Di seguito i VIDEO con i momenti salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Icon glidella sfida travalida per ladel torneo deldialle Olimpiadi di. Match equilibratissimo e terminato 7-7 dopo l’ottavo end. A decidere le sorti dell’incontro è stato un tiro perfetto di Stefania Constantini nell’extra end. Di seguito icon i momenti salienti. SportFace.

