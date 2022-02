Highlights Italia-Stati Uniti 8-4, Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli Highlights di Italia-Stati Uniti, seconda sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Inizia con il piede giusto il torneo di curling ai Giochi olimpici invernali per gli azzurri, che all’esordio superano gli statunitensi per 8-4. Successo importante firmato da Amos Mosaner e Stefania Constantini, che portano a casa una sfida importante e approcciano il prossimo impegno, contro la Svizzera, nel migliore dei modi. Ecco le immagini salienti del confronto. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Glidi, seconda sessione del torneo deldialle. Inizia con il piede giusto il torneo diai Giochi olimpiciper gli azzurri, che all’esordio superano gli statunitensi per 8-4. Successo importante firmato da Amos Mosaner e Stefania Constantini, che portano a casa una sfida importante e approcciano il prossimo impegno, contro la Svizzera, nel migliore dei modi. Ecco le immagini salienti del confronto. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

