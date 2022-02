Ha confessato l'uomo accusato di aver ucciso Rosa Alfieri: "Sentivo delle voci e ho agito" (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Dice di essere confuso. Di non aver compreso tutto fino in fondo ma di essere stato spinto da qualcosa di soprannaturale. "Ho sentito delle voci che mi dicevano di agire e l'ho fatto". Così Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'omicidio della 23enne Rosa Alfieri, trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano dove l'uomo viveva, ha motivato il femminicidio. Lo ha fatto durante l'interrogatorio condotto dalla polizia e dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo alla presenza del suo avvocato, Dario Maisto. D'Ambra ha raccontato di avere invitato la ragazza ad entrare nel suo appartamento per chiederle informazioni sulle bollette della corrente. A questo punto, ha detto ancora l'uomo, ha sentito ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Dice di essere confuso. Di noncompreso tutto fino in fondo ma di essere stato spinto da qualcosa di soprannaturale. "Ho sentitoche mi dicevano di agire e l'ho fatto". Così Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'omicidio della 23enne, trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano dove l'viveva, ha motivato il femminicidio. Lo ha fatto durante l'interrogatorio condotto dalla polizia e dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo alla presenza del suo avvocato, Dario Maisto. D'Ambra ha raccontato die invitato la ragazza ad entrare nel suo appartamento per chiederle informazioni sulle bollette della corrente. A questo punto, ha detto ancora l', ha sentito ...

