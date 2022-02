Guepiere gate a Sanremo | Malgioglio risponde alla Berti | «Alla signora ho pagato 3700€ di hotel a Beverly Hills!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La Vita in Diretta Tra le protagoniste “indirette” del Festival di2022 c’è anche ladi Orietta. Risentito per essere stato accusato dcantante di averle sottratto (senza restituirle 100 dollari!) l’indumento intimo, che poi gli è stato rubato, Cristianoè ritornato sulla questione nel corso dell’appuntamento odierno de La Vita in Diretta “rinfacciando”collega una spesa pazza fatta per lei. “Io ho dimenticato di darle la, me la sono portata e lei vuole ancora i 100 euro… però un’altra cosa ti devo dire: lanon sa che io le hodue notti inHills, 3700 euro“ ha asserito infatti ...