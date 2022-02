Green pass senza durata per chi ha il booster, si apre una fase nuova (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che interviene sulla durata del Green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino. Riviste le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa. Le nuove regole, che aprono una nuova fase che si spera di progressiva uscita dalla pandemia, scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (dovrebbe entrare in vigore lunedì 7 febbraio). Le nuove regole Questi i punti principali del decreto: Niente più restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa) Green pass con durata illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale (compresi chi ha fatto solo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che interviene sulladelper chi ha fatto ile per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino. Riviste le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa. Le nuove regole, che aprono unache si spera di progressiva uscita dalla pandemia, scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (dovrebbe entrare in vigore lunedì 7 febbraio). Le nuove regole Questi i punti principali del decreto: Niente più restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa)conillimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale (compresi chi ha fatto solo ...

