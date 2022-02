Green Pass, l’Unione Europea lo estende fino al 30 giugno 2023. Il regolamento Ue mira solo a facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di "estendere di un anno" il certificato Covid digitale Ue, o Green Pass, cioè "fino al 30 giugno 2023". Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il briefing con la stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissioneha approvato oggi la proposta di "re di un anno" il certificato Covid digitale Ue, o, cioè "al 30". Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il briefing con la stampa. L'articolo .

