Grande Fratello Vip: "Soleil si è spenta, penso ci sia una coalizione di tutti i fanclub contro di lei" parla Alex Belli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex mostra la lettera ricevuta da Soleil e poi svela il suo pensiero sul calo di popolarità dell'influencer. Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 febbraio 2022)mostra la lettera ricevuta dae poi svela il suo pensiero sul calo di popolarità dell'influencer.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - Itsmylifemusic1 : Buon giorno! Congratulazioni ad Andrew Torba per aver intaccato la quota di mercato di Beta nell'ultimo trimestre!… - PuzzoStella : @CartinaLa E poi si parla di solidaleta tra donne una Manila che si offende per la frase poverina che schifo e deri… - acqua120 : Ciao ragazz* del Twitter non ho mai guardato il Grande Fratello ma sono per caso inciampata in questa storia imposs… - ricciol21194899 : @GFVIP_Official nn mai piaciuti grande fratello vip diventi negativi. gurppi cattiveri abbandona bullismoo contro s… -