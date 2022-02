Grande Fratello Vip, Barù: in un confessionale privato razzismo contro i napoletani e il Sud: «Questa è la cultura dei terroni» (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Barù è finito al centro di una grossa polemica su una sua conversazione fatta nel confessionale del GF Vip 6 con la psicologa Piera. Il VIDEO è stato trasmesso per errore e sta facendo il giro dei social: il gieffino è stato accusato di razzismo contro napoletani e Sud Italia. Leggi anche: Grande Fratello Vip,... Leggi su donnapop (Di giovedì 3 febbraio 2022)è finito al centro di una grossa polemica su una sua conversazione fatta neldel GF Vip 6 con la psicologa Piera. Ilè stato trasmesso per errore e sta facendo il giro dei social: il gieffino è stato accusato die Sud Italia. Leggi anche:Vip,...

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - mariafalsetta : RT @rossomanontrop1: #zonabianca dove parlano di scienza ex partecipanti del grande fratello. @giusbrindisi ma come cazzo stai povero imbec… - VicolodelleNews : #GFVip : errore madornale della regia che non spegne il microfono a #Barù mentre parla con la psicologa. Ecco cosa… - Michele06797814 : RT @marlufairy: Katia che dice che se fosse il Grande Fratello caccerebbe Lulù fuori. Katia non hanno cacciato te e hai pure il coraggio di… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6, il confessionale di Barù in onda per errore (video) -