Grande Fratello Vip | Alex Belli vuole lasciare la moglie Delia Duran | «Non so se una così può stare con me» VIDEO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La storia fracontinua a essere una delle soap più seguite dagli italiani: la relazione oggi sembra vacillare più che mai e lo stesso attore non è più sicuro di voler rimanere con sua. Ma cosa è successo? Leggi anche:Vip, Barù: in un confessionale privato razzismo...

Continua il botta e risposta a distanza tra Delia Duran e Alex Belli . Se da una parte, nella Casa delVip , la showgirl continua a dire di voler lasciare definitivamente il suo compagno, dall'altra l'attore ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha dichiarato di essere pronto ad ...... nato per il teatro fu poi adattato per ilschermo divenendo un cult movie diretto da Frank ... e che li seppelliscono nel Canale di Panama , la cantina di casa dove ildi Mortimer, ...Una malattia ha colpito la sua vita Sonia Bruganelli da quando ha preso parte al Grande Fratello Vip 6 ha visto crescere nei suoi confronti un interesse sempre maggiore da parte del grande pubblico.Ma cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Barù: in un confessionale privato razzismo contro i napoletani e il Sud: «Questa è la cultura dei terroni» (VIDEO) Alex Belli lascia la moglie ...