Gran Turismo 7: Grandi novità dallo State of Play (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come annunciato la scorsa settimana, nella serata di ieri Sony ha tenuto un nuovo State of Play, dedicato questa volta completamente a Gran Turismo 7, evento che ha visto svariate novità che vi riportiamo a seguire. Tutte le novità annunciate per Gran Turismo 7 nello State of Play La prima novità riguarda l’annuncio della modalità multiPlayer a schermo condiviso oltre naturalmente quella online. In altre parole i giocatori potranno sfidarsi comodamente da casa tramite lo schermo condiviso. La modalità GT Cafè presente anche nei vecchi episodi della serie viene arricchita e migliorata, mediante approfondimenti sulle vetture da parte di designer e ingegneri. Potrete ordinare ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come annunciato la scorsa settimana, nella serata di ieri Sony ha tenuto un nuovoof, dedicato questa volta completamente a7, evento che ha visto svariateche vi riportiamo a seguire. Tutte leannunciate per7 nelloofLa primariguarda l’annuncio della modalità multier a schermo condiviso oltre naturalmente quella online. In altre parole i giocatori potranno sfidarsi comodamente da casa tramite lo schermo condiviso. La modalità GT Cafè presente anche nei vecchi episodi della serie viene arricchita e migliorata, mediante approfondimenti sulle vetture da parte di designer e ingegneri. Potrete ordinare ...

Advertising

PlayStationIT : Questa sera alle 23 non perdete il nuovo appuntamento con State of Play dedicato a Gran Turismo 7:… - zazoomblog : Gran Turismo 7: Grandi novità dallo State of Play - #Turismo #Grandi #novità #dallo #State - kayjune_ : @amosdotsys @ORENGBOSS Gran Turismo fans ?? Forza fans - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'GRAN TURISMO 7 È RICCHISSIMO! | GHOSTWIRE TOKYO OGGI! | HOGWARTS LEGACY A MARZO? ? #KristalNews 1… - Panik17 : RT @PlayStationIT: Auto, circuiti e... caffè? #StateofPlay offre uno sguardo approfondito a Gran Turismo 7: -