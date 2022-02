Governo: Salvini, Lega stabile al governo (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Ci mancherebbe altro!". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine di un incontro con Giancarlo Giorgetti al Mise, risponde a chi gli chiede se il suo partito sia stabile al governo. . 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Ci mancherebbe altro!". Così il leader dellaMatteo, al termine di un incontro con Giancarlo Giorgetti al Mise, risponde a chi gli chiede se il suo partito siaal. . 3 ...

Advertising

AndreaMarcucci : #Salvini è prevedibile. Cerca di rifarsi sul governo per la figuraccia che ha fatto per il #Quirinale. Draghi fa be… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Più gas, per pagare bollette meno care, e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro. Bene… - HuffPostItalia : Salvini inaugura la campagna di logoramento del governo - Marilen97832318 : RT @ItaliaOggi: Strappo della Lega, Salvini fa tremare il governo - PiramideRossa : RT @ItaliaOggi: Strappo della Lega, Salvini fa tremare il governo -