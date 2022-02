Golf: Matteo Manassero, che inizio al Saudi International! Si mette dietro tutti i big dopo il primo giro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha avuto la propria conclusione da poco il primo giro del Saudi International, il torneo più chiacchierato di questa prima parte di stagione. Fa ora parte solo dell’Asian Tour, ma in realtà ha un ruolo molto più centrale nel Golf mondiale: dietro, infatti, c’è la volontà di creare una specie di Superlega del Golf, con il PGA Tour che ha evitato lo scontro frontale soltanto con una serie di misure che, più che sanzioni, somigliano a richieste ragionevoli, in modo da non danneggiare troppo il field. Questo è formato da un gran numero di big del circuito americano, attratti dalle prospettive soprattutto pecuniarie al Royal Greens Golf and Country Club. Per il momento, però, a sorprenderli tutti è un italiano, e che italiano: Matteo ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha avuto la propria conclusione da poco ildelInternational, il torneo più chiacchierato di questa prima parte di stagione. Fa ora parte solo dell’Asian Tour, ma in realtà ha un ruolo molto più centrale nelmondiale:, infatti, c’è la volontà di creare una specie di Superlega del, con il PGA Tour che ha evitato lo scontro frontale soltanto con una serie di misure che, più che sanzioni, somigliano a richieste ragionevoli, in modo da non danneggiare troppo il field. Questo è formato da un gran numero di big del circuito americano, attratti dalle prospettive soprattutto pecuniarie al Royal Greensand Country Club. Per il momento, però, a sorprenderliè un italiano, e che italiano:...

golf, Manassero al comando nella Superlega PROLOGO: Matteo Manassero da 3 al 6 febbraio a King Abdullah Economic City sarà tra i 120 protagonisti del PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers di golf. Il 28enne di ...

Golf, Matteo Manassero davanti al Saudi International: gli highlights del Day 1

golf, Manassero al comando nella Superlega PRIMO GIRO: Al termine della prima giornata Matteo Manassero è al comando del King Abdullah Economic City, prima gara del PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers. Il 28enne di ...

