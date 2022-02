Golf, Asian Tour: Manassero subito primo nel Saudi International (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’italiano Matteo Manassero ha iniziato alla grande il terzo torneo dell’Asian Tour 2022, competizione che mette in palio 5.000.000 di dollari (di cui 833.000 andranno al vincitore). Il 28enne ha realizzato sei birdie nelle prime nove buche giocate a King Abdullah Economic City, nel round iniziale del PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, salvo poi siglarne altri due nella seconda parte di gara. Ma non finisce qui: Manassero è andato vicino a ripetere il suo miglior personale in un round (-9) e ha anche avvicinato il record, in un singolo giro, del Royal Greens & Country Club (par 70). L’azzurro ha quindi, dopo 18 buche, due colpi di vantaggio dal quintetto d’inseguitori composto dall’inglese Sam Horsfield, dallo spagnolo Adri Arnaus, dal ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’italiano Matteoha iniziato alla grande il terzo torneo dell’2022, competizione che mette in palio 5.000.000 di dollari (di cui 833.000 andranno al vincitore). Il 28enne ha realizzato sei birdie nelle prime nove buche giocate a King Abdullah Economic City, nel round iniziale del PIFpowered by SoftBank Investment Advisers, salvo poi siglarne altri due nella seconda parte di gara. Ma non finisce qui:è andato vicino a ripetere il suo miglior personale in un round (-9) e ha anche avvicinato il record, in un singolo giro, del Royal Greens & Country Club (par 70). L’azzurro ha quindi, dopo 18 buche, due colpi di vantaggio dal quintetto d’inseguitori composto dall’inglese Sam Horsfield, dallo spagnolo Adri Arnaus, dal ...

Advertising

muttinis : RT @FederGolf: ?? PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers ??? 3-6 febbraio ? Royal Greens Golf & Country Club ???? M… - Uaranger : RT @FederGolf: ?? PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers ??? 3-6 febbraio ? Royal Greens Golf & Country Club ???? M… - FederGolf : ?? PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers ??? 3-6 febbraio ? Royal Greens Golf & Country C… -