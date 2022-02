Advertising

fisco24_info : Gmm acquista Bavelloni, nasce big lavorazione pietra e vetro: Con oltre 100 milioni di fatturato e 400 dipendenti -

è controllata dalla società di private equity Consilium - attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III - con cui ha realizzato un importante progetto di crescita raddoppiando in 5 anni ...Superera' i 100 mln di ricavi con 10 mln di ebitda . Il gruppodi Gravellona Toce, specializzata nei macchinari per i materiali lapidei e controllata dal private equity Consilium,la maggioranza di Bavelloni, azienda di Lentate sul Seveso di ...(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Gmm, multinazionale tascabile con sede a Gravellona Toce (Verbania) attiva nei macchinari per il taglio, la fresatura e lucidatura dei materiali lapidei, ha acquisito la ...Superera' i 100 mln di ricavi con 10 mln di ebitda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Il gruppo GMM di Gravellona Toce, specializzata nei macchinari per i materiali lapidei e ...