Gli indirizzi da segnare per mangiare a Padova (Di giovedì 3 febbraio 2022) Oltre a possedere una delle piazze più belle e insolite del Veneto – Prato della Valle – Padova è una città gastronomicamente stimolante, tesa tra squisite abitudini da consumare in piazza, tradizioni che arricchiscono il tessuto culinario cittadino e aperture più recenti che stimolano l’appetito di chi la abita o di chi la visita. Nel compilare una guida dei migliori bocconi patavini è necessario tenere conto anche dell’immediata provincia: le stelle che da anni illuminano Rubano (Sarmeola, per amore della precisione) e le delizie tradizionali sui Colli Euganei. Le Calandre e Il Calandrino (via Liguria 1 – Sarmeola di Rubano) I fratelli Alajmo sono indubbiamente tra coloro che hanno messo la provincia di Padova sulla mappa del mangiar bene. Lo continuano a fare di anno in anno, sia con le 3 stelle Michelin de Le Calandre, sia con l’anima bistrot de Il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Oltre a possedere una delle piazze più belle e insolite del Veneto – Prato della Valle –è una città gastronomicamente stimolante, tesa tra squisite abitudini da consumare in piazza, tradizioni che arricchiscono il tessuto culinario cittadino e aperture più recenti che stimolano l’appetito di chi la abita o di chi la visita. Nel compilare una guida dei migliori bocconi patavini è necessario tenere conto anche dell’immediata provincia: le stelle che da anni illuminano Rubano (Sarmeola, per amore della precisione) e le delizie tradizionali sui Colli Euganei. Le Calandre e Il Calandrino (via Liguria 1 – Sarmeola di Rubano) I fratelli Alajmo sono indubbiamente tra coloro che hanno messo la provincia disulla mappa del mangiar bene. Lo continuano a fare di anno in anno, sia con le 3 stelle Michelin de Le Calandre, sia con l’anima bistrot de Il ...

