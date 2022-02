Giusy Ferreri è online il video ufficiale di “Miele” brano in gara al 72° Festival di Sanremo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Èildi “”,con cuiè inal 72°diIl, scritto e diretto da Fabrizio Conte per la produzione di Borotalco.tv, è visibile al seguente link: https://youtu.be/gDcxkwwh8ko. Girato in piano sequenza, ilracconta le due facce di una storia d’amore, dovee il suo alter ego non riescono ad incontrarsi. “” è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://ferrei.lnk.to/) ed è contenuto nel nuovo album di inediti “CORTOMETRAGGI” (Columbia/Sony Music), in uscita venerdì 18 febbraio....

...D'Amico Gianni Morandi Emma Ditonellapiaga e Rettore Massimo Ranieri Irama Fabrizio Moro Giovanni Truppi Noemi Sangiovanni Michele Bravi Rkomi Achille Lauro Matteo Romano Highsnob e Hu...Primo Festival di Sanremo ( IL LIVE - LO SPECIALE ). da mamma per, quarto nella sua storia artistica. Il suo Miele è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò che quando la canta sembra di vivere uno spostamento spazio - temporale, come un ...È online il video ufficiale di “MIELE”, brano con cui GIUSY FERRERI è in gara al 72° Festival di Sanremo Il video, scritto e diretto da Fabrizio Conte per la produzione di Borotalco.tv, è visibile al ...Nemmeno la graziosa ‘Miele’ di Giusy Ferreri col megafono. Un appunto: il tributo a Franco Battiato alle 00.40 con poche note de ‘La cura’, fa inc*****. Vota Antonio vota Antonio Per gli amanti dei ...