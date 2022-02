Giusy Ferreri a Sanremo 2022 | “Io | regista dei miei film musicali | ‘Miele’ è il mio nuovo viaggio”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è in gara alla settantaduesima edizione del Festival dicon il brano “Miele”, scritto per lei da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. La traccia vuole diventare una parentesi musicale romantica dal sapore retrò: “Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolcenell’attesa del ritorno di un amore” ha detto la cantante in conferenza. A dirigere l’orchestra del Festival diperè il Maestro Enrico Melozzi mentre l’outfit sul palco è a cura di Philipp Plein.: da “Non ti scordar mai di me” a “Miele” Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi,ha collezionato ...