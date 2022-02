Giuramento di Sergio Mattarella, il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica: “I vaccini proteggono se stessi e gli altri” (Di giovedì 3 febbraio 2022) È avvenuto oggi giovedì 3 febbraio il Giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. La cerimonia è iniziata poco dopo le 15 e, come per l’elezione del Presidente della Repubblica, si svolge davanti alle Camere riunite in seduta comune, con la presenza dei delegati regionali Durante il Giuramento, Sergio Mattarella ha tenuto il suo primo discorso come Presidente della Repubblica per la seconda volta. Il Giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica Il Giuramento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) È avvenuto oggi giovedì 3 febbraio ildicome. La cerimonia è iniziata poco dopo le 15 e, come per l’elezione del, si svolge davanti alle Camere riunite in seduta comune, con la presenza dei delegati regionali Durante ilha tenuto il suo primocomeper la seconda volta. IldicomeIldi ...

Advertising

FranAltomare : “Sono stati giorni travagliati per tutti, anche per me”. La classe e l’eleganza di Sergio #Mattarella nell’essere N… - Corriere : (?? Aldo Cazzullo) Il giuramento del presidente della Repubblica avviene sempre in un’atmosfera se non solenne, ser… - RaiUno : Giuramento e discorso d'insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Speciale Tg1 in collaboraz… - La7tv : ?? Sergio Mattarella ha giurato per la seconda volta come Presidente della Repubblica. #quirinale2022 #mattarella… - RivettaElena : RT @fanpage: Sergio Mattarella ha giurato come Presidente della Repubblica #giuramento -