Giuramento di Mattarella | orario e come seguirlo in diretta tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergioè stato confermatoPresidente della Repubblica con 759 voti ed è pronto a prestare. Il Capo dello stato presenzierà alla cerimonia nella giornata di giovedì 3 febbraio. a partire dalle ore 15.10, quando si recherà a Montecitorio scortato dalla Polizia. Il, accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera mentre 21 salve di artiglieria saranno sparate dal Gianicolo, si terrà invece alle ore 15.30.terrà poi il discorso alla Nazione, quindi la visita all’Altare della Patria insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi e il ritorno al Quirinale sulla storica Lancia Flaminia. L’intera cerimonia dovrebbe volgere al termine per le ore 16.30.– Sarà possibile seguire in tv tutto quello ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella… - Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - sole24ore : Giuramento Mattarella, Montecitorio si illumina con il tricolore la sera della vigilia - Il Sole 24 ORE… - MutiLeonilde : RT @agorarai: Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Mentre proseguono le tensioni nei partiti, il governo approva le nuove misure covid su… - Teresat73540673 : -

Ultime Notizie dalla rete : Giuramento Mattarella

Si inizia alle 15,30 nell'emiciclo di Montecitorio. Prima la formula del, poi l'intervento del rieletto Capo dello Stato alle Camere ...Non ci saranno "j'accuse" al Parlamento che anziha già ringraziato per la "fiducia" concessagli.Il presidente della Camera dichiara aperta la seduta e invita il Presidente della Repubblica eletto a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione. Mattarella recita quindi la ...E’ previsto per oggi 3 febbraio il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte di Sergio Mattarella come XIII Presidente della Repubblica. La cerimonia avrà inizio alle ore 15:00 nell’Aula della ...