Giuramento di Mattarella, il discorso integrale alle Camere (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. È questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno ... Leggi su repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. È questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - zazandrea : Immagini fantastiche. ???? #roma #Mattarellabis #mattarella #giuramento - AntonellaColam4 : RT @GiorgiaMeloni: FDI compatta in Aula in occasione del #giuramento del PdR. Non abbiamo votato #Mattarella e non condividiamo la scelta,… -