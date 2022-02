Giovani sempre più isolati e aggressivi. L’appello degli psicologi: “Intervengano le istituzioni” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “sempre più isolati dal mondo e sempre più aggressivi“. Che i Giovani non stiano attraversano, ormai da quasi due anni, un periodo facile e sereno è ormai cosa nota. Privati di valide prospettive per il proprio futuro formativo e professionale, costantemente succubi del limbo formativo tra Dad e scuola in presenza, costretti a casa tra quarantene e contagi, gli adolescenti italiani stanno sempre peggio. Una realtà di fatto evidente, nonostante i proclami edulcorati sulle ‘imminenti’ rivoluzioni nei settori della scuola, formazione e lavoro, sostenuti dal Pnrr. I Giovani sono le vittime sociali della pandemia A lanciare l’allarme è Matteo Lancini, psicoterapeuta della Fondazione Minotauro, il quale sostiene che i Giovani si sentono ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) “piùdal mondo epiù“. Che inon stiano attraversano, ormai da quasi due anni, un periodo facile e sereno è ormai cosa nota. Privati di valide prospettive per il proprio futuro formativo e professionale, costantemente succubi del limbo formativo tra Dad e scuola in presenza, costretti a casa tra quarantene e contagi, gli adolescenti italiani stannopeggio. Una realtà di fatto evidente, nonostante i proclami edulcorati sulle ‘imminenti’ rivoluzioni nei settori della scuola, formazione e lavoro, sostenuti dal Pnrr. Isono le vittime sociali della pandemia A lanciare l’allarme è Matteo Lancini, psicoterapeuta della Fondazione Minotauro, il quale sostiene che isi sentono ...

