Giornale in vendita: terremoto in arrivo per i teledivi del centrodestra (Di giovedì 3 febbraio 2022) Berlusconi e l’addio al Giornale. Angelucci pronto a creare il polo editoriale della destra La Stampa, pagina 6, di I. Lomb. «A questo punto non avevo più scelta. O rassegnarmi a diventare il megafono di Berlusconi. O andarmene». Era l’11 gennaio del 1994 e con queste parole Indro Montanelli lasciava la direzione del Giornale, da lui fondato 20 anni prima. Quasi 30 anni dopo è Silvio Berlusconi a dire addio alla testata, di cui è socio dal 1977 (allora con una quota di minoranza del 12) e che dal 1992 è nelle mani del fratello minore Paolo attraverso la Società Europea di Edizioni. Nelle prossime ore si potrebbe capire di più della trattativa che trasferirà Il Giornale nelle mani di Antonio Angelucci, imprenditore romano nel campo della sanità, deputato da tre legislature di Forza Italia, che in Parlamento però si è visto poco o ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 3 febbraio 2022) Berlusconi e l’addio al. Angelucci pronto a creare il polo editoriale della destra La Stampa, pagina 6, di I. Lomb. «A questo punto non avevo più scelta. O rassegnarmi a diventare il megafono di Berlusconi. O andarmene». Era l’11 gennaio del 1994 e con queste parole Indro Montanelli lasciava la direzione del, da lui fondato 20 anni prima. Quasi 30 anni dopo è Silvio Berlusconi a dire addio alla testata, di cui è socio dal 1977 (allora con una quota di minoranza del 12) e che dal 1992 è nelle mani del fratello minore Paolo attraverso la Società Europea di Edizioni. Nelle prossime ore si potrebbe capire di più della trattativa che trasferirà Ilnelle mani di Antonio Angelucci, imprenditore romano nel campo della sanità, deputato da tre legislature di Forza Italia, che in Parlamento però si è visto poco o ...

