Gianni Morandi | ' Le lacrime all' Ariston? Con quell' applauso mi son passati davanti 60 anni di musica'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) ' Gli occhi lucidi? Il fatto è che quando ho sentitocosì forte, al mio ingresso sul palcoscenico, è come se in un attimo mi fosseroagli occhi sessant'di. E ...

lorenzojova : che artista @morandi_g !!!! ci hai emozionato tantissimo stasera. Grazie maestro! fai entrare il sole. Ti voglio be… - lorenzojova : Apri tutte le porte - Single di Gianni Morandi - SanremoRai : ?? #GianniMorandi ?? #ApriTutteLePorte L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - YES_WE_MADE_IT : RT @H4RRYST4IM4LE: l’italia è una repubblica democratica fondata su louis che sistema il papillon di gianni morandi - ariannahoran8 : RT @H4RRYST4IM4LE: l’italia è una repubblica democratica fondata su louis che sistema il papillon di gianni morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Lo sappiamo bene, caro. ' Poi però mi ha chiamato Jovanotti (autore di 'Apri tutte le porte', ndr.) e mi ha detto che gli ero piaciuto e ancora stamattina, qui a Sanremo, sentivo ...Quello dial Festival di Sanremo 2022 con la canzone 'Apri tutte le porte' è uno dei ritorni più attesi di questa 72esima edizione della kermesse canora. Sono trascorsi 22 anni dall'ultima volta ...Stessa cosa la prima sera per Gianni Morandi. I telespettatori hanno cominciato a chiedersi che significato avevano quelle due parole. Lo stesso Amadeus un po’ basito ha detto: “Ma perché tutti dicono ...Spettacoli e Cultura - In attesa della terza serata del Festival di Sanremo 2022 (che si svolgerà questa sera, giovedì 3 febbraio) " nel corso della quale ascolteremo per la prima volta tutte le ...