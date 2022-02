Gianni Morandi | dopo la moglie spunta il nuovo amore | è giovanissima | Ecco la sua nuova fiamma

Leggi su kronic

(Di giovedì 3 febbraio 2022)ha un, èe non stiamo parlando di sua. Il cantante che nel frattempo è in gara a Sanremo 2022 sfoggia la suaè un musicista e cantautore italiano, tra i cantanti più famosi della musica italiana ormai dagli anni ’60.è nato in provincia di Bologna nel 1944, oggi ha 77 anni d’età e attualmente è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone scritta da Jovanotti intitolata “Apri tutte le porte“.(screenshot Instagram)In attesa di conoscere il secondo gruppo di canzoni in gara,si è già esibito al Teatro ...