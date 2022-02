GfVip, lite tra Miriana e Lulù: cosa avrà pensato Manuel vedendo la scena? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una discussione tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié è stata ampiamente ripresa sui social dai fan che, ancora una volta, si interrogano su alcuni comportamenti dei concorrenti. LEGGI ANCHE : — GfVip, Manuel contro Soleil: ‘mi ha deluso’. Ecco il motivo Tutto sarebbe nato durante un intervento da registrare per “Radio GF Vip” da Miriana, Lulù e Nathaly. https://twitter.com/TZSOFOAZ/status/1489033501894918145https://twitter.com/InstantCrush00/status/1489120043296243721https://twitter.com/rita03388027/status/1489034477586333701Lulù e i “capricci” per i suoi complessi Lulù avrebbe preteso di sedersi in un’altra postazione per via dei complessi di cui soffre: non le piace il suo naso e ha paura di come possa essere inquadrato: “Ho un problema, ... Leggi su funweek (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una discussione traTrevisan eSelassié è stata ampiamente ripresa sui social dai fan che, ancora una volta, si interrogano su alcuni comportamenti dei concorrenti. LEGGI ANCHE : —contro Soleil: ‘mi ha deluso’. Ecco il motivo Tutto sarebbe nato durante un intervento da registrare per “Radio GF Vip” dae Nathaly. https://twitter.com/TZSOFOAZ/status/1489033501894918145https://twitter.com/InstantCrush00/status/1489120043296243721https://twitter.com/rita03388027/status/1489034477586333701e i “capricci” per i suoi complessiavrebbe preteso di sedersi in un’altra postazione per via dei complessi di cui soffre: non le piace il suo naso e ha paura di come possa essere inquadrato: “Ho un problema, ...

