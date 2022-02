GF Vip | Lorenzo Amoruso distrugge Katia Ricciarelli per la coltellata alle spalle di Manila Nazzaro

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al GF Vip 6 sembra essere arrivata al capolinea l’amicizia “storica” tra, compagna di. La finale si avvicina e dopo mesi passati sotto lo stesso tetto, l’ex moglie di Pippo Baudo ha usato parole pesanti nei confronti dell’ex Miss Italia con Davide Silvestri. “Io ho votato te perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella (, ndr)? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia e un lavoro”, le parole della cantante lirica che si riferiva alla possibilità di mandarla in finale. Checi sia rimasta male perché l’ex amica ha fatto il nome di Miriana Trevisan e non il suo?...

Katia Ricciarelli spossata al GF"Ho fatto il vaccino"/ Terza dose nella Casa?AMORUSO VS KATIA RICCIARELLI: "SEI UNA VERGOGNA" Parole che non sono piaciute ai fan della biondissima ...... 2022 La cantante ha anche escluso Manila dalla lista di persone con le quali vuole proseguire l'amicizia anche fuori dal GF. Pronto l'intervento diAmoruso su Instagram: Cara Katiuscia ...Manila Nazzaro, interviene sui social Lorenzo Amoruso dopo le critiche di Katia Ricciarelli alla sua compagna: ecco cos’è accaduto Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Katia ha ...Uno degli argomenti più gettonati all’interno della Casa del Gf Vip 6 è il rapporto tra Manila Nazzaro e Katia ... Un discorso che non è stato certo condiviso dal compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, ...