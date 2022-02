GF Vip | “Coma stai messa | ripigliati” | per lei una gaffe incredibile | ha tutti contro FOTO

Leggi su ck12

(Di giovedì 3 febbraio 2022)clamorosa per una delle tre Princess del GF Vip: l’erroraccio fa il giro del web, l’ilarità dilaga sui social. Clarissa Selassiè (fonte youtube)Il Festival di Sanremo, celeberrima kermesse canora italiana, dà alla testa un po’ a, anche ai Vip più mormorati. E’ quanto successo a Clarissa Selassiè, la Princess eliminata dal reality di Alfonso Signorini. Clarissa, una volta uscita dal gioco, si è sempre profusa in un tifo sfegatato per le sorelle rimaste in gara, e sostiene anche altri concorrenti in nomination. E’ quanto ha fatto anche per scongiurare l’uscita di Delia Duran, pregando il suo fandom di riservare a lei il voto per la salvezza. Da brava amante della musica, ovviamente Clarissa non si è fatta sfuggire la serata inaugurale di Sanremo, battezzata da un intervento alquanto clamoroso: tra gli ospiti invitati alla ...