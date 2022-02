GF Vip, Barù e il messaggio segreto per Jessica: cosa è successo stanotte davanti agli occhi di Basciano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip continua il tira e molla tra Jessica e Barù: la principessina si è sbilanciata più volte ma dall’altra parte Barù si tira sempre indietro. LEGGI ANCHE : — GF Vip, Barù e la battuta sui napoletani che non è piaciuta a tutti: il confessionale andato in onda per sbaglio In una discussione avvenuta tra Alessandro Basciano, Jessica e Barù, i due hanno cominciato a punzecchiarsi. https://mobile.twitter.com/patata lessa/status/1489092713794486272https://mobile.twitter.com/tittihz/status/1489081735199473665Il botta e risposta tra Jessica e Barù “Non siamo neanche fidanzati” ha detto Jessica. “Ah no? E il bigliettino che mi hai fato l’altra sera?” ha incalzato Barù. “L’hai ... Leggi su funweek (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip continua il tira e molla tra: la principessina si è sbilanciata più volte ma dall’altra partesi tira sempre indietro. LEGGI ANCHE : — GF Vip,e la battuta sui napoletani che non è piaciuta a tutti: il confessionale andato in onda per sbo In una discussione avvenuta tra Alessandro Basciano,, i due hanno cominciato a punzecchiarsi. https://mobile.twitter.com/patata lessa/status/1489092713794486272https://mobile.twitter.com/tittihz/status/1489081735199473665Il botta e risposta tra“Non siamo neanche fidanzati” ha detto. “Ah no? E il bigliettino che mi hai fato l’altra sera?” ha incalzato. “L’hai ...

Advertising

GrandeFratello : Il primo VIP a salvarsi è Barù! #GFVIP - Quellochetutti1 : Errore clamoroso della regia del Gf Vip! ??????? Va in onda un confessionale spinto di Barú su Mediaset Extra. Ecco c… - IsaeChia : #GfVip 6, per errore viene trasmesso un confessionale di Barù: le frasi che fanno discutere Su Mediaset Extra vien… - FrancyLap : RT @VicolodelleNews: #GFVip : errore madornale della regia che non spegne il microfono a #Barù mentre parla con la psicologa. Ecco cosa ha… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, per errore viene trasmesso un confessionale di Barù #errore #viene #trasmesso #confessionale #barù -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Barù confessionale online per errore/ 'Jessica? La vedo con Gianluca'. Poi frase choc Mamma di Barù, sorpresa al GF VIP/ Videomessaggio di incoraggiamento dopo che... Dopo una risata da parte di autrice e psicologa, non molto convinte delle parole di Barù , quest'ultimo ha continuato: ...

Katia Ricciarelli choc 'Vi sbatto contro il muro e vi violento'/ Sarà squalificata? ...i due nuovi concorrenti Katia Ricciarelli è perenemmente fuori controllo al Grande Fratello Vip . ... Durante una tranquilla chiacchierata in salotto con presenti Antonio, Soleil, Delia, Giucas, Barù e ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Mamma di, sorpresa al GF/ Videomessaggio di incoraggiamento dopo che... Dopo una risata da parte di autrice e psicologa, non molto convinte delle parole di, quest'ultimo ha continuato: ......i due nuovi concorrenti Katia Ricciarelli è perenemmente fuori controllo al Grande Fratello. ... Durante una tranquilla chiacchierata in salotto con presenti Antonio, Soleil, Delia, Giucas,e ...