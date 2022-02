GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 35 | “Sono estanca e anche estufa”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non avete idea di quanto ho goduto lunedì quando hanno annunciato che la candidata finalista era Delia. Non tanto per lei ma per il rosicamento stratosferico di Soleil. Lo sapetee quindi non posso dire che mi sia dispiaciuto: io devo dire che ho goduto!!!! Dopo tre televoti persi possiamo dire che il regno di Soleil è tramontato per davvero. Ovviamente la gente non ha votato Delia perché la ama, figuriamoci, ma Soleil ha pagato questi quattro mesi in cui si è comportata male con tutti, fortedei televoti vinti come preferita. Il fatto era che non è che Soleil era amata dal pubblico ma che era l’unica ad avere un fandom forte già prima di entrare in casa e quindi per un po’di mesi ha potuto fare il bello e il cattivo tempo. Ora invece la gente si è affezionataagli altri e si ...