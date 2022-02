Generale Battisti: «La mia Africa...» (Di giovedì 3 febbraio 2022) I gravi fatti di sangue e avvenuti in Kenya negli scorsi giorni riportano all’attenzione del grande pubblico il pericolo rappresentato dall’organizzazione terroristica somala degli Al-Shabaab (I Giovani, ndr) fedele alleata di Al-Qaeda che continua a minacciare la Somalia e l’intera regione. Chi conosce bene la realtà somala è certamente il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti che nell’estate del 1993 nell’ambito della missione delle Nazioni Unite UNOSOM 2 (1992 – 1995) operò con l’incarico di Chief JOC (Joint Operations Center) – Capo Sala Operativa del Comando della Forza impegnata sul terreno. Che ricordo ha della missione ? ‹‹Sono stato in Somalia nell’estate del 1993 nell’ambito della missione delle Nazioni Unite UNOSOM 2 (1992 – 1995) con l’incarico di Chief JOC. Era il periodo degli intensi combattimenti sostenuti dai contingenti ... Leggi su panorama (Di giovedì 3 febbraio 2022) I gravi fatti di sangue e avvenuti in Kenya negli scorsi giorni riportano all’attenzione del grande pubblico il pericolo rappresentato dall’organizzazione terroristica somala degli Al-Shabaab (I Giovani, ndr) fedele alleata di Al-Qaeda che continua a minacciare la Somalia e l’intera regione. Chi conosce bene la realtà somala è certamente ildi Corpo d'Armata Giorgioche nell’estate del 1993 nell’ambito della missione delle Nazioni Unite UNOSOM 2 (1992 – 1995) operò con l’incarico di Chief JOC (Joint Operations Center) – Capo Sala Operativa del Comando della Forza impegnata sul terreno. Che ricordo ha della missione ? ‹‹Sono stato in Somalia nell’estate del 1993 nell’ambito della missione delle Nazioni Unite UNOSOM 2 (1992 – 1995) con l’incarico di Chief JOC. Era il periodo degli intensi combattimenti sostenuti dai contingenti ...

Advertising

LaVocediNewYork : Il generale Giorgio #Battisti e la “Fuga da #Kabul”: 20 anni di storia italiana in #Afghanistan. L'uomo che guidò i… - Kappaellenet : “Fuga da Kabul. Il ritorno dei Talebani in Afghanistan”, il racconto crudo del generale Battisti - DiTidone : IL GENERALE DEGLI ALPINI GIORGIO BATTISTI A CAMINATA E ALLA DIGA DEL MOLATO - ER_Notizie : Il Generale di Corpo D’Armata Giorgio Battisti in visita a Caminata e alla diga del Molato - PiacenzaPress : Il Generale di Corpo D’Armata Giorgio Battisti in visita a Caminata e alla diga del Molato -