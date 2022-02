Gaia Girace e Margherita Mazzucco de ‘L’Amica Geniale’ incantano a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i tanti ospiti che hanno solcato, il 2 febbraio, il palcoscenico dell’Ariston ci sono anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Le giovani attrici, protagoniste de L’amica Geniale la fortunata fiction di RaiUno ispirata ai libri di Elena Ferrante, hanno presentato – durante la seconda serata della 72esima Edizione del Festival – la terza stagione della serie, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai a partire da domenica 6 febbraio. Vi raccomandiamo... Sanremo 2022, Francesca Michielin è Maestra (anche) di stile Le due, al fianco di Amadeus anche per presentare il nono cantante in gara, Fabrizio Moro, sono state ospiti alla kermesse musicale per la seconda volta, dopo aver presentato alcuni artisti nell’edizione del ... Leggi su diredonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i tanti ospiti che hanno solcato, il 2 febbraio, il palcoscenico dell’Ariston ci sono anche. Le giovani attrici, protagoniste de L’amica Geniale la fortunata fiction di RaiUno ispirata ai libri di Elena Ferrante, hanno presentato – durante la seconda serata della 72esima Edizione del Festival – la terza stagione della serie, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai a partire da domenica 6 febbraio. Vi raccomandiamo..., Francesca Michielin è Maestra (anche) di stile Le due, al fianco di Amadeus anche per presentare il nono cantante in gara, Fabrizio Moro, sono state ospiti alla kermesse musicale per la seconda volta, dopo aver presentato alcuni artisti nell’edizione del ...

