Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, personaggi, malattia, Instagram

E' tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gabriele Cirilli, ma conosciamolo meglio!

Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film e programmi tv

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno 1967. Si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, e ha lavorato in teatro, cinema e televisiva. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio. Gabriele Cirilli però, è diventato popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di ...

Masterclass: recitazione cinematografica con Andrea Roncato e Gabriele Cirilli A Vasto ci sarà MASTERCLASS per ATTORI o aspiranti ATTORI , un evento a numero chiuso in 2 giornate coordinato da Andrea Roncato e Gabriele Cirilli, nelle date di venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022, dalle 10 alle 13 e dalle 15 " 18. La MasterClass è ideale per chi vuole approfondire e iniziare lo studio della recitazione a 360°. Il ...

