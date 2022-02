Furto aggravato in valle Telesina, 24enne agli arresti domiciliari (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di Amorosi e della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 24enne, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di Furto aggravato in concorso. L’attività di indagine, immediatamente iniziata a seguito di un ingente Furto di cornici, vetrine e quadri artistici, avvenuto la notte del 27 maggio 2020 in danno di una nota azienda di Amorosi (BN), nonché di altri beni appartenenti ad altre aziende confinanti, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di Amorosi e della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato diin concorso. L’attività di indagine, immediatamente iniziata a seguito di un ingentedi cornici, vetrine e quadri artistici, avvenuto la notte del 27 maggio 2020 in danno di una nota azienda di Amorosi (BN), nonché di altri beni appartenenti ad altre aziende confinanti, ...

Advertising

anteprima24 : ** Furto aggravato in valle Telesina, 24enne agli arresti domiciliari ** - F00lV10 : @AbiBebiDj @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @gouvernementFR @gouv_lu @sante_lu @IntlCrimCourt Io ho d… - occhio_notizie : Folle inseguimento sull'Autostrada A1 a San Nicola la Strada. Arrestato dalla Polstrada un 36enne romeno per furto… - puntomagazine : L’uomo, un rumeno di 36 anni, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale #News… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Ruba veicoli su “commissione” nel parcheggio del centro commerciale, un arresto - -

Ultime Notizie dalla rete : Furto aggravato Genova - Evade dai domiciliari e tenta un furto in pasticceria: arrestato Per il 44enne è scattato l'arresto per il reato di evasione e tentato furto aggravato. In attesa della direttissima che si svolgerà questa mattina, il 44enne è stato condotto presso le camere di ...

Evade dagli arresti domiciliari e tenta il furto in una pasticceria. Arrestato Via Monte Rotondo, ore 23.10 La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne per il reato di evasione e tentato furto aggravato. Ieri sera gli operatori delle volanti dell'UPGSP sono intervenuti presso una pasticceria dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti in prossimità del luogo hanno sentito l'...

Furto aggravato in concorso, ai domiciliari un 24 enne Retesei Maxi furto di cornici, vetrine e quadri in un’azienda di Amorosi: arrestato 24enne Furto aggravato in concorso. Questa l’accusa nei confronti di un 24enne, finito questa mattina agli arresti domiciliari all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di ...

Evade dagli arresti domiciliari e tanta di rubare in una pasticceria: la Polizia di Stato arresta 44enne La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne per il reato di evasione e tentato furto aggravato. Ieri sera gli operatori delle volanti dell’UPGSP sono intervenuti presso una pasticceria dove ...

Per il 44enne è scattato l'arresto per il reato di evasione e tentato. In attesa della direttissima che si svolgerà questa mattina, il 44enne è stato condotto presso le camere di ...Via Monte Rotondo, ore 23.10 La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne per il reato di evasione e tentato. Ieri sera gli operatori delle volanti dell'UPGSP sono intervenuti presso una pasticceria dove era stato segnalato unin atto. Giunti in prossimità del luogo hanno sentito l'...Furto aggravato in concorso. Questa l’accusa nei confronti di un 24enne, finito questa mattina agli arresti domiciliari all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di ...La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne per il reato di evasione e tentato furto aggravato. Ieri sera gli operatori delle volanti dell’UPGSP sono intervenuti presso una pasticceria dove ...