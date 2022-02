Formazioni ufficiali Camerun-Egitto | Coppa d’Africa 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledi, seconda semifinale di. Da un lato i padroni di casa, guidati da Toto Ekambi e Aboubakar, e grandi favoriti. Dall’altro Salah e compagni, capaci di estromettere già il Marocco e determinato a compiere un altro scalpo significativo. Chi raggiungerà il Senegal in finale? Si gioca alle 20:00 di giovedì 3 febbraio. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. Le: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

infoitsport : Palermo – Messina: le formazioni ufficiali - ParliamoDiNews : Coppa d`Africa, Burkina Faso-Senegal, le formazioni ufficiali: Koulibaly titolare! #coppa #dafrica #burkina #faso-s… - infoitsport : Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Senegal - Le formazioni ufficiali: Koulibaly titolare, Keita Baldé in panchina - infoitsport : Coppa d'Africa, Burkina Faso-Senegal, le formazioni ufficiali: Koulibaly titolare! - PescaraCalcio : Le formazioni ufficiali #PescaraCarrarese ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

14.34 Diramate ledi Sassuolo - Sampdoria: Pensalfini schiera il 2006 Macchioni al posto dello squalificato Corradini. In attacco spazio a Moriano, Leone e Perini, partono dalla ...Cronaca con commento in tempo reale [AGGIORNA LA DIRETTA] RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - LAZIO Sabato 5 febbraio alle ore 19.45 le, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in ...Ecco le probabili formazioni del match. La partita Sampdoria-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 15:00 di domenica 6 febbraio. Sfida visibile anche in streaming grazie ...La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live.