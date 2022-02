Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Real Madrid | Copa del Rey 2021 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledi, match valido per i quarti di finale delladel Rey. La squadra basca ha già estromesso dalla competizione il Barcellona e vuole ripetersi contro i blancos. A scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia, saranno i ragazzi di Ancelotti, a caccia del pass per la semifinale. Appuntamento questa sera, giovedì 3 febbraio, alle ore 21.30. Queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

IamCALCIO : Le formazioni ufficiali - Mediagol : Potenza-Foggia, le formazioni ufficiali per il match delle 18.00 - Mediagol : Avellino-Juve Stabia, le formazioni ufficiali del derby campano delle 18.00 - anteprima24 : ** LIVE/ #Avellino-Juve Stabia, le formazioni ufficiali ** - EverNerazzurri : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

14.34 Diramate ledi Sassuolo - Sampdoria: Pensalfini schiera il 2006 Macchioni al posto dello squalificato Corradini. In attacco spazio a Moriano, Leone e Perini, partono dalla ...Cronaca con commento in tempo reale [AGGIORNA LA DIRETTA] RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - LAZIO Sabato 5 febbraio alle ore 19.45 le, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in ...Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Real Madrid, match valido per i quarti di finale della Copa del Rey 2021/2022. La squadra basca ha già estromesso dalla competizione il Barcellona e vuole ...La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live.