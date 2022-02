Firenze, il ministro Giorgetti autorizza 28,5 milioni per i progetti di Nuovo Pignone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Firenze, 3 febbraio 2022 " Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato l'accordo per l'innovazione industriale presentato da Baker Hughes - Nuovo Pignone che prevede la realizzazione di un progetto ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 febbraio 2022 " IlGiancarlohato l'accordo per l'innovazione industriale presentato da Baker Hughes -che prevede la realizzazione di un progetto ...

Advertising

News_24it : FIRENZE – Arrivano nuovi fondi per l’Anfiteatro di Volterra. Dopo i 4milioni e mezzo già confermati e anticipati da… - rep_firenze : Mps, le possibili dimissioni dell'ad Guido Bastianini fanno infuriare Giani: 'Non esiste, chiederò di parlare con i… - pappo6767 : @Viminale @FSToscana @UTGFirenze @poliziadistato @MIsocialTW @regionetoscana @UNI_FIRENZE @telefonoazzurro Questa c… - Stella726349351 : @HoaraBorselli @dorianasartoris Che cosa c’entrano le femministe? Ancora nel 2022 stiamo parlando in questi termin… -