Fiorentina | ufficiale il prestito di Pulgar al Galatasaray | il comunicato

Advertising

Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - sportface2016 : +++#Juventus, ufficiale: Dusan #Vlahovic è bianconero, arriva dalla #Fiorentina+++ - CalcioPillole : Qui #Fiorentina, è ufficiale: #Pulgar va in prestito al #Galatasaray - CalcioNews24 : #Fiorentina, #Pulgar passa ufficialmente al #Galatasaray ? - sportli26181512 : Fiorentina, UFFICIALE: Pulgar al Galatasaray: La Fiorentina ha annunciato la cessione in prestito al Galatasaray de… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ufficiale

Completa il podio la, mentre stupisce il debutto in 13esima posizione della Salernitana,... vi invitiamo a consultare la presentazione disponibile sul sito, che trovate in Fonte . ...... offertarespinta al mittente dai Friedkin. Quel Totthenam era allenato da Josè Mourinho ,... Juve, Roma, Lazio e. Tutte, inoltre, saranno impegnate nelle coppe (tranne la Viola in ...Erick Pulgar ceduto dalla Fiorentina. Il centrocampista passa in prestito fino a fine stagione al Galatasaray. COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al 30 ...Oggi Settore Giovanile / Tutte le operazioni nel mercato invernale SportParma HOME (Oggi) - (www.parmacalcio1913.com) – Queste le operazioni di mercato concluse in entrata e in uscita nel Settore Giov ...