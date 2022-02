Fiorentina, Torreira valutato oggi dopo la positività al Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista della Fiorentina Torreira è stato visitato quest’oggi dai viola dopo la positività al Covid: la situazione Torreira è uno dei pilastri della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che difficilmente se ne priva. L’uruguaiano è da poco risultato negativo al Covid-19 e quindi in casa viola c’è apprensione sulla sua condizioni, in vista anche della partita contro la Lazio. Come riportato da La Nazione, il centrocampista verrà valutato oggi dallo staff medico del club toscano ma le sensazione è che sabato ci sarà. Lo stesso Torreira, inoltre, ha rassicurato la Fiorentina sulle sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista dellaè stato visitato quest’dai violalaal: la situazioneè uno dei pilastri delladi Vincenzo Italiano, che difficilmente se ne priva. L’uruguaiano è da poco risultato negativo al-19 e quindi in casa viola c’è apprensione sulla sua condizioni, in vista anche della partita contro la Lazio. Come riportato da La Nazione, il centrocampista verràdallo staff medico del club toscano ma le sensazione è che sabato ci sarà. Lo stesso, inoltre, ha rassicurato lasulle sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

