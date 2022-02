Fiorentina | Italiano | “La squadra è cresciuta Mai stati così uniti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il tecnico dellaVincenzo, nel corso di una diretta andata in onda sui canali social ufficiali della Viola, ha parlato a tutto tondo: “Nell’ultimo mese penso che lasiain tanti aspetti. Mi viene subito da ribadire il fatto di come inaspettatamente avevamo fatto un passo falso a Torino ed abbiamo reagito immediatamente, quindi vuol dire che lasta maturando da tanti punti di vista, siamo riusciti poi ad andare in gol con grandissima qualità e facendone tanti, una cosa che stiamo cercando di ottenere in tutte le gare, quindi larispetto ad un mese fa, per me ha ancora ampi margini di miglioramento ma c’è tempo per migliorare e per crescere. Ora dobbiamo ripartire dopo una sosta, dopo 15 giorni di ...